Сегодня компания Илона Маска Space X со второго раза отправила на орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту.

Предыдущий раз - в среду - миссию Demo 2 пришлось отложить из-за плохой погоды. Хотя космические путешественники уже даже погрузились в "шаттл" и задраили за собой люк.

За стартом ракеты Falcon 9 следят в мире и уж точно практически все в США. Астронавты летят к Международной космической станции впервые за девять лет с территории Америки. И впервые в истории - усилиями частной компании.

До это американцы добирались до МКС на российских "Союзах". С 2011 года в космос летали вообще только русские и китайские корабли, а Штаты свои госпрограммы свернули и отдали их частным компаниям.

То есть для США этот день действительно в какой-то мере исторический. Запуск состоялся в 22:22 по Киеву. Следим за ним в официальной онлайн-трансляции NASA.

Запуск Crew Dragon. Трансляция NASA

Как США в космос возвращались. История миссии Demo-2

Более года назад США корабль Dragon уже совершал полет без экипажа, в автоматическом режиме. Миссия называлась Demo-1. В марте 2019 года он сам пристыковался к МКС и потом вернулся на землю.

Вот видео этого демонстрационного полета.

Вторая миссия отправляется сегодня и уже с людьми. Это Demo-2.

В космос полетят два американских астронавта NASA: 49-летний Роберт Бенкен и 53-летний Дуглас Херли, командир корабля. Специально для них компания SpaceX разработала новый дизайн скафандров, которые уже неделю обсуждают все в мире.

В прошлый раз астронавтов на запуск возили на автомобиле Tesla, сегодня стоит ожидать того же.

Но вернемся к "Дракону". Этот корабль способен перевозить сразу семь астронавтов на МКС и обратно, а также вокруг земной орбиты. Кроме людей он везет и значительное количество полезного груза - шесть тысяч тонн может взять с Земли и три тысячи тонн - вернуть домой с космической станции.

В космос Dragon летит на многократно испытанной ракете Илона Маска Falcon 9. Вот она на фото. На верхушке ракеты-носителя - корабль, куда сядут Бенкен и Херли - они войдут туда через специальный коридор.

А вот корабль Crew Dragon, который ждет своего запуска уже на космодроме.

А вот, как выглядел "Дракон" до своего монтажа на верхушку ракеты-носителя.

Корабль уже проходил испытания на Земле. Вот, как это было:

Корабль SpaceX оснащен улучшенной парашютной системой, которая практически исключает повреждение "Дракона". Вот, как она работает.

Цель всего этого проекта NASA - меньше платить за полеты. Считается, что место в корабле Маска будет стоить американскому бюджету в 55 миллионов долларов. Тогда как одно место в российском "Союзе" сейчас обходится в 86 миллионов.

Правда, как уже говорилось выше, Crew Dragon способен отправить на орбиту до семи астронавтов, а сегодня летят только двое. Поэтому пока непонятно, будет ли это рентабельнее российских аналогов.

Вот, кстати, для сравнения видео последнего полета "Союза" в апреле 2020 года, который доставил на орбиту в том числе американских астронавтов.

Отметим, что накануне у Илона Маска была крупная неудача: на космодроме в Техасе взорвался прототип корабля Starship SN4, который предназначается для межпланетных полетов.