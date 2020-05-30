Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который недавно заразился "кровожадным" коронавирусом, рассказал о том, почему решил отпускать бороду.

Часть интервью с представителем главы РФ вышло на YouTube-канале "Россия 24".

Так, Песков заверил, что борода не является частью его нового имиджа и он вскоре намерен от нее избавиться.

"Временно! Как только выйду на работу в офис, то она сразу исчезнет. Это, скорее, наверное, предрассудок. Когда заболел, как раз решил, что буду отращивать бороду, пока нельзя будет уже ознаменовать победу над коронавирусом - и де-факто, и де-юре", - заявил Песков.

Также пресс-секретарь Путина отметил, что во время коронавирусной болезни он сбросил вес.

Песков отрастил бороду. Видео: Россия 24

Напомним, что 12 мая 52-летний Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Вместе с ним в больнице находилась его 45-летняя супруга Татьяна Навка. Сначала пара получала домашнее лечение, наблюдая за своим состоянием, но когда температура начала расти, решили обратиться к медикам.

Ранее мы писали, что недавно пресс-секретарь Путина рассказал о своем самочувствии.