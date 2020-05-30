Вслед за главой государства Владимиром Зеленским декларацию подал и глава его Офиса Андрей Ермак. Так, за прошлый год он получил 255 859 гривен дохода от предпринимательской и другой деятельности.

Об этом гласит информация, опубликованная 30 мая на сайте Единого госреестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, согласно декларации Андрея Ермака, в 2019 году он получил 102 559 гривен зарплаты в ООО "Міжнародна правнича компанія", 151 000 гривен в качестве дохода от предпринимательской деятельности, 1 300 гривен гонорара от ООО "Медійна група європейського партнерства" и 1 000 гривен в качестве дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Также Ермак одолжил 1 380 660 гривен третьим лицам из ООО "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп". Кроме того, лица из той же компании задолжали чиновнику в общей сумме 8 314 218 гривен.

На банковских счетах главы ОП хранится 27 412 гривен, наличными - $347 000 и 50 000 евро (9 314 430 и 1 490 441 гривен соответственно).

Руководитель Офиса Зеленского также задекларировал автомобиль Toyota Camry 2015 года выпуска. Его цена в документе не указана. Кроме того Ермак владеет квартирой в Киеве площадью 107.8 кв. м и ценой 3 535 000 гривен.

Напомним, что недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тоже подал декларацию доходов за 2019 год. Согласно документу, глава правительства заработал в прошлом году более $125 тысяч.

Ранее мы писали, что глава Владимир Зеленский владеет или имеет частичное право собственности на многочисленную недвижимость в Украине. Кроме того, согласно документу, у Зеленского есть квартира в Великобритании, и дом в Италии.