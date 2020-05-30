В субботу, 30 мая, киевские торгово-развлекательные центры возобновили работу спустя два месяца простоя из-за эпидемии коронавируса. Людей в ТРЦ столицы к вечеру стало больше, чем было днем. Посетителям измеряют на входе температуру и просят их придерживаться дистанции.

Корреспонденты "Страны" побывали в нескольких из них и выяснили, как соблюдаются правила безопасности.

В ТРЦ "Проспект" работает все, кроме популярной и многолюдной в обычное время детской комнаты, фуд-корта и кинотеатра. Людей в два раза меньше, чем обычно в выходной, однако немало... Парковка забита машинами. В магазинах не работают кондиционеры из-за чего душно жарко и нечем дышать. Практически везде заманивают акционными и скидочными предложениями. Фуд-корт работает на вынос и только в части заведений.

Продавцы говорят, что в основном покупатели подходят просто поговорить. И признаются, что продажи идут слабо. Списывают это на плохую погоду. "Мало клиентов. Я бы, если бы на работу не надо было, и сама бы сегодня в ТРЦ не приезжала", - сказала "Стране" продавщица в одном из магазинов косметики

На входе в ТРЦ "Проспект" не измеряют температуру, а также не проверяют на наличие масок. Ограничительные отметки о необходимости держать дистанцию есть, но не везде.

ТРЦ "Проспект"

В ТРЦ "Dream town" людей заметно больше и, к сожалению, на входе температуру тоже измеряют не всем.

А также не все посетители придерживаются санитарных норм, у некоторых из них защитная маска висит на подбородке.

При этом продавцы в магазинах в масках, в бутике косметики Brocard - ещё и в защитных очках.

Также на входе в Brocard стоит столик с антисептиком и одноразовыми перчатками.

На входе в магазины одежды посетителям измеряют температуру и пишут количество человек, которые могут одновременно находиться внутри. Для каждого магазина это количество разное и зависит от площади.

Для подсчёта допустимого количества посетителей на входе в каждый магазин ТРЦ установили специальные таблички, где смайликами трех цветов отмечено количество человек, которые могут находиться внутри одновременно. Красный - максимальное количество, жёлтый - среднее, зелёный - оптимальное.

В ТРЦ "Dream Town" мужской магазин "Zara" закрыта непонятным причинам, а вот женский - работает. 20 человек ждут в коридоре.

Магазин техники "Moyo" тоже закрыт.

"H&M" в "Dream town" откроется в июне.

В "Dream town" напоминают о дистанции прямо на ступеньках эскалатора.

Так оборудован выход из атриума. На конструкции написано "Дезинфекційна брама".

Парковка возле ТРЦ "SkyMall" забита машинами, внутри много посетителей.

Стоит отметить, что в ТРЦ "SkyMall" на входе измеряют температуру, в магазины пускают по одному.

ТРЦ "SkyMall" в Киеве

Напомним, о возобновлении работы ТРЦ на брифинге 27 мая рассказал киевский градоначальник Виталий Кличко. Однако в них останутся закрытыми развлекательные зоны.

Также "Страна" рассказывала, что торгово-развлекательные центры Lavina Mall, Ocean Plaza, и Gulliver в Киеве готовятся к открытию и вводят дополнительные меры для обеспечения безопасности во время пандемии коронавируса.