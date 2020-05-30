Молдова продолжает открывать пункты пропуска, расположенные на границе с Украиной. Уже с 1 июня заработают еще 3 КПВВ.

Об этом в субботу, 30 мая, сообщили в пресс-службе украинских пограничников.

Так, с понедельника, 1 июня, будет возобновлена работа следующих пунктов пропуска:

"Мамалыга" - "Кривая" (автомобильный, расположенный в Черновицкой области),





"Мирное" - "Табаки" (автомобильный, расположенный в Одесской области),





"Бричень" - "Росошаны" (автомобильный, расположенный в Черновицкой области).

Напомним, что сегодня глава Закарпатской области Алексей Петров заявил об открытии пунктов пропуска на границе со Словакией также с 1 июня.

Ранее мы писали, что Венгрия, которая должна была открыть пункты пропуска на границе с Украиной еще в пятницу, 29 мая, внезапно передумала. Точной даты открытия границы с Украиной там так и не назвали.