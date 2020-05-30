Мэр Портленда (штат Орегон, США) Тед Уилер в субботу, 30 мая, объявил о введении режима чрезвычайного положения в городе в связи с массовыми беспорядками и протестами из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом градоначальник сообщил на своей странице в Twitter.

"Я официально ввожу режим чрезвычайного положения. Комендантский час вступает в силу немедленно до 06.00 утра сегодня. Он возобновится с 20.00 субботы (30 мая) вечера и до 6.00 утра воскресенья (31 мая)", - написал Уилер.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе полицейские арестовали темнокожего мужчину Джорджа Флойда, с которым очень грубо обращались. От полученных травм он скончался. После этого в городе начался бунт.

Всего протесты охватили уже два десятка городов. И в ночь на 30 мая стали уже полностью общенациональными: бунтовщики пытались прорваться в Белый дом и Капитолий и атаковали штаб-квартиру агентства CNN в Атланте, устроили штурм стадиона в Нью-Йорке и блокаду дорог в Лос-Анджелесе, а в Луисвилле полиция вынуждена была стрелять на поражение.

"Страна" подробно разбиралась, почему в США начался "черный майдан" с человеческими жертвами. Фото и видео можно посмотреть здесь.