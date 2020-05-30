"Укразализныця" продолжает открывать продажу билетов на поезда, которые возобновят перевозку пассажиров в июне. Сегодня, 30 мая, компания сделала доступными для приобретения билеты на поезда западного направления.

Об этом в субботу, 30 июня, информирует пресс-служба "Укрзализныци".Так, с сегодняшнего дня билеты можно купить на следующие направления:

№7/8 Киев - Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня),





№749/750 Киев - Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ивано-Франковска - с 5 июня),





№29/30 Киев – Ужгород (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ужгорода - с 5 июня),





№772/771 Хмельницкий - Киев (ежедневно, с 4 июня),





№98/97 Ковель - Киев (из Ковеля с 3 июня - по нечетным, из Киева с 4 июня - по четным),





№1/2 Ивано-Франковск – Константиновка (из Ивано-Франковска - по четным дням с 4 июня, из Константиновки - по нечетным с 5 июня)

Таким образом, к этому моменту продажа билетов открыта уже на 35 поездов.

Укрзализныця открыла продажу билетов на западные направления. Инфографика: Укрзализныця

Напомним, что с 1 июня, после перерыва на коронавирусный карантин, "Укрзализныця" возобновит курсирование минимум 42 поезда.

Как мы писали ранее, в "Укрзализныце" рассказали, что в поездах во время карантина проводники не будут приносить пассажирам кофе и чай.