Службы безопасности Мальты обнаружили ливийские динары на сумму в 1,1 млрд долларов. Как уверяют в США, эти деньги напечатаны российской компанией "Гознак".

Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.

"Службы безопасности Мальты обнаружили фальшивые ливийские деньги на сумму 1,1 миллиарда долларов. Эти банкноты были напечатаны российским государственным предприятием "Гознак", - заявили в Госдепе.

По данным Госдепа, заказ на изготовление этих денег поступил от "нелегитимной параллельной инстанции".

"Ливийский Центральный банк в Триполи является единственным легитимным Центробанком в этой стране, а Россия должна прекратить дестабилизировать ситуацию в Ливии", - отмечается в заявлении.

В тоже время, в России опровергли печать фальшивых денег.

"Контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 году между АО "Госзнак" и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов Ливии. Хотели бы отметить, что в условиях фактического двоевластия в Ливии в настоящее время, действуют два Центральных банка. Один из них находится в городе Триполи, где функционирует международно признанное Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Другой Центральный банк расположен в городе Бенгази. Его глава был назначен всенародно избранным ливийским парламентом - Палатой депутатов и соответственно обладает необходимой международной легитимностью", - говорится в заявлении российского МИД.

Отметим, что правительство в Бенгази контролируется генералом Хафтаром, который ведет войну против правительства в Триполи. Фактически в стране сейчас двоевластие.

То есть, деньги, которые напечатала Россия предназначались для той части Ливии, которую контролирует Хафтар. По данным СМИ, это не первые поставки ливийской валюты из РФ для Хафтара.

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