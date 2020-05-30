В прошлом году семья президента Украины Владимира Зеленского получила почти 29 миллионов гривен дохода. Сюда включены деньги, полученные в качестве роялти (плата за торговые марки), зарплата, выплаты по гособлигациям и прибыль от предпринимательской деятельности.

Об этом гласит информация на сайте Единого госреестра деклараций, обнародованная в субботу, 30 мая.

Так, в прошлом году Зеленский получил 3 773 993 грн зарплаты во время работы в "Квартале 95" (жена Елена Зеленская получила там 2 197 556 грн), 4 000 грн и 4 984 000 грн роялти от этой же компании.

Кроме того, Владимиру Зеленскому было выплачено 44 928 грн в качестве покрытия страховки от компании "УНИКА". Супруга президента получила 112 916 грн страховых выплат и 2 379 600 за аренду имущества компанией "Квартал 95".

Доход от предпринимательской деятельности в 2019 году составил 1 053 250 грн.

Прибыль от ценных бумаг в "ОТП Банк" составила 231 175 грн (такую же сумму получила и его жена, Елена), проценты там принесли главе государства 198 грн. "ПриватБанк" выплатил Зеленскому в прошлом году 211 686 грн и 195 грн процентов. Елена Зеленская также заработала 143 гривен от процентов в "ОТП Банк" (президент получил 133 822 от аналогичного источника дохода). 4 гривны Елена Зеленская заработала от продажи корпоративных прав и ценных бумаг помощнику президента Сергею Шефиру. Глава государства получил от Шефира за эту же операцию 245 890 грн.

Кроме того, за прошлый год на посту президента Украины Владимир Зеленский получил 208 727 гривен зарплаты. Также он получил 24 000 грн роялти от ООО "Драйв Продакшн", 36 000 грн роялти от ООО "Киностолица".

Владимир Зеленский сделал супруге подарок в прошлом году на сумму 30 192 грн.

Прибыль от ОВГЗ для Зеленского в прошлом году составила 2 548 918 гривен (столько же получила и его супруга).

За предоставление жилья в аренду семья Зеленских получила 1 804 908 грн (по 902 454 грн).

Общая сумма дохода семьи президента за 2019 год составила 28 602 468 грн.

Ранее мы писали, что глава государства владеет или имеет частичное право собственности на многочисленную недвижимость в Украине. Кроме того, согласно документу, у Зеленского есть квартира в Великобритании, и дом в Италии.