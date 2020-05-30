Президент Украины Владимир Зеленский, согласно декларации, поданной сегодня, 30 мая, владеет семью дорогими наручными часами от мировых брендов, трое из которых записаны на его жену Елену.

Соответствующая информация опубликованная на сайте Единого госреестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, в документе указано, что в декларации на президента записаны наручные часы торговых марок: "Breguet", "Tag Heuer", "Bovet", "Roleх".

Трое часов принадлежат его супруге Елене Зеленской. Это хронометры "Graff", "Breguet" и "Piaget".

Сегодня "Страна" подробно писала о доходах семьи Зеленских за 2019 год. Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 602 468 грн.

Также мы сообщали, что глава государства владеет или имеет частичное право собственности на многочисленную недвижимость в Украине. Кроме того, согласно документу, у Зеленского есть арендованная квартира в Великобритании, и дом в Италии.