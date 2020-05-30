Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступила с резкой критикой украинской власти после обнародования условий Меморандума о сотрудничестве с МВФ.

Заявление размещено на официальном сайте политсилы.

"Из средств массовой информации стали известны параметры нового Меморандума, который украинская власть подписала с Международным валютным фондом. В отличие от беспредметных слайдов, презентаций и лозунгов, которыми кормит Зе-власть украинское общество, Меморандум – это документ с конкретным содержанием. Украинское правительство обязуется продолжать медицинскую реформу имени Супрун: закрывать больницы, увольнять медиков, ввести плату за медицинские услуги для пациентов. Власть полна решимости и дальше реформировать пенсионную систему, то есть повышать пенсионный возраст. Обещает "оптимизировать" систему образования - закрывать "лишние школы" и выгонять учителей. Обеспечить полный переход к рыночным ценам на газ и отопление, что приведёт к росту тарифов. Государство, как коллектор, будет выколачивать долги за коммунальные услуги из украинских семей. Продолжится повышение налогов, продажа земли и стратегических предприятий. Под требования МВФ будет перекроена и подчинена внешнему управлению судебная и правоохранительная система, разрешены несанкционированные прослушивание и перехват сообщений.

Это совершенно другая программа, она полностью противоречит той, с которой Владимир Зеленский и "слуги народа" шли на выборы. Сегодня уже совершенно ясно, что не украинский народ, а МВФ является тем настоящим хозяином, чьи интересы Зе-власть готова защищать. Перекладывать всю тяжесть кризиса на плечи людей и угождать иностранным кредиторам – это и есть вся экономическая политика Зеленского. Все остальное – просто обман и актерская игра", - говорится в заявлении партии.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от Кабинета Министров публично отчитаться перед парламентом о параметрах Меморандума с МВФ и раскрыть все взятые властью обязательства.

"Подписание меморандума – это сдача национальных интересов и капитуляция перед экономическим кризисом. "Оппозиционная платформа - За жизнь" предлагает альтернативный курс. Провести реструктуризацию внешних долгов, обеспечить стимулирование национальной экономики и помощь украинским семьям. Завершить процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе и направить деньги на инвестиции в экономику и социальную сферу", - заявляет партия.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина для получения транша МВФ разрешит НАБУ прослушивать телефоны.