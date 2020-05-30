Согласно декларации, поданной сегодня, 30 мая, президентом Владимиром Зеленским, глава государства владеет или имеет частичное право собственности на многочисленную недвижимость в Украине. Кроме того, согласно документу, у Зеленского есть квартира в Великобритании, и дом в Италии.

Об этом гласит информация, опубликованная на сайте Единого госреестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, президент на 100% владеет в Украине домом под Киевом в селе Иванковичи (353,5 кв. м за 814 855 грн), земельным участком там же (1 200 кв. м за 702 240 грн.), квартирой (131,9 кв. м за 746 478 грн), и двумя парковочными местами (за 146 300 и 144 900 гривен). Также глава государства снимает квартиру в Киеве (269,7 кв. м стоимостью 19 287 900 грн.)

Кроме того Зеленский имеет 25%-ую долю владения в квартире в столице (254.5 кв. м за 636 250 грн). 50% этой недвижимости принадлежит Борису Шефиру, еще 25% - его брату, помощнику президента, Сергею Шефиру.

Также глава государства владеет вместе с Сергеем Шефиром квартирой в Киеве (198,6 кв. м за 590 500 грн).

За супругой президента, Еленой Зеленской числится квартира в аннексированном Крыму (129,8 кв. м за 1 310 000 грн) и парковочное место за 74 000 грн. Кроме того, в Киеве она с братьями Шефирами владеет нежилым помещением (337,8 кв. м за 1 056 593 грн). Также в ее полном владении находится квартира в столице (284 кв. м за 2 664 939 грн).

Также Зеленская вместе со своим мужем арендуют квартиру в Великобритании (91,9 кв. м за 21 130 736 грн). На нее с супругом записан и дом в Италии (413 кв. м за 88 589 023 грн).

Подробно о доходах семьи Зеленских за 2019 год можно прочитать здесь.

Подали декларации и другие топ-чиновники страны. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков за прошлый год задекларировал 1,27 миллионов гривен дохода. При этом еще 26,7 млн гривен он одолжил третьему лицу.