Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков за прошлый год задекларировал 1,27 миллионов гривен дохода. При этом еще 26,7 млн гривен он одолжил третьему лицу.

Об этом свидетельствует декларация чиновника, обнародованная в Едином госреестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, за прошлый год Разумков заработал 914,2 тысячи гривен от предпринимательской деятельности. Еще 178,53 тысячи гривен составляет его заработная плата в парламенте. А вот ООО "Украинская политконсалтинговая группа" принесла ему 88 тысяч гривен.

От отчуждения ценных бумаг спикер Верховной Рады получил 51,4 тысячи гривен, 27,8 тыс. грн дохода от продажи электроэнергии, произведенной из альтернативных источников энергии по "зеленому" тарифу.

Кроме того, государство предоставило Разумкову социальную помощь в размере 10,3 тысяч гривен. А от аренды имущества он получил 600 гривен.

Жена Разумкова за прошлый год получила 3,86 миллионов гривен дохода от предпринимательской деятельности. Еще 744,8 тысяч были получены от отчуждения имущества.

В декларации указывается, что в собственности Разумкова находится дом в 492,2 квадратных метра, земельный участок площадью 1 020 "квадратов" в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, нежилое помещение площадью 74,9 "квадратов", квартира на 78,5 кв. метров и еще одна на 232,4 кв.м.

Также Разумков владеет земельным участком в полгектара в селе Здоровка под Киевом. Еще ему принадлежит 50% квартиры общей площадью 165,55 кв. м в Киеве.

Семья политика владеет четырьмя автомобилями: Toyota Land Cruiser 200, 2013 года выпуска, Toyota Camry, 2012 года выпуска, а на его жену оформлены - Tesla Model S, 2017 года выпуска, BMW X5, 2016 года выпуска.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год.

Также "Страна" писала, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который недавно рассказал, как получил свою должность, подал декларацию доходов за 2019 год. Согласно документу, глава правительства заработал в прошлом году более $125 тысяч.