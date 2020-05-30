Суд арестовал на два месяца одного из участников перестрелки в Броварах
В субботу, 30 мая, суд в Киевской области избирает меру пресечения для 21 участника перестрелки в Броварах. Одного из виновников уже арестовали на два месяца без права внесения залога.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.
"По состоянию на 14:00 суд избрал меру пресечения одному фигуранту - содержание под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.
Правоохранители утверждают, что сейчас 21 участнику конфликта объявили о подозрении в совершении уголовного преступления. Всех их требуют отправить под стражу.
Суд избрал меру пресечения первому стрелу из Броваров. Фото: facebook.com/UA.National.Police
Напомним, появилось видео задержания спецподразделением полиции особого назначения Украины - КОРД - Броварской группировки, которая устроила перестрелку утром в пятницу, 29 мая. На ролике видно, как бойцы заходят в помещение и задерживают подозреваемых.
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