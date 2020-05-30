В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погиб украинец. Инцидент произошел в пятницу, 29 мая. Министерство иностранных дел ищет родственников погибшего.

Об этом 30 мая со ссылкой на директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева сообщает "Интерфакс-Украина".

Уточняется, что о ДТП 30 мая сообщило управление полиции Вроцлава. Авария случилась 29-го числа на автомагистрали А4 (уезд Шрода-Шльонска). Столкнулись Opel Movano и грузовик Mersedes.

"В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель легкового автомобиля - гражданин Украины, 1979 г.р. После проведения следственных мероприятий на месте аварии тело умершего доставили в учреждение судебной медицины Вроцлава", - сообщил Погорельцев.

По его словам, по факту ДТП управлением уездной полиции города Срода Сленска проводится уголовное производство.

"Генеральное консульство Украины в Кракове поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников умершего украинца. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Генерального консульства Украины в Кракове", - подчеркнул он.

Ранее "Страна" писала, что в начале мая на дороге под Вязьмой в ДТП погиб украинец, еще трое получили травмы.