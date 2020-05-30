В случае, если экс-президент Петр Порошенко продолжит игнорировать вызовы на допросы в ГБР, будет выноситься вопрос о его принудительном приводе.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, видео обнародовано в YouTube.

"То, что не будет последствий, я с вами не соглашусь. ГБР и прокуроры в этом деле двигаются сугубо в законе. В процессуальном плане – придёт время и будет выносится вопрос о приводе", - сказала Венедиктова.

По ее словам, подписание подозрений по другим делам Порошенко состоится, когда для этого будут законные основания. Сначала правоохранители проведут некоторые процессуальные действия.

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Напомним, ГБР 29 мая вызывало Порошенко на допрос в качестве свидетеля по двум уголовным делам, однако он не явился.

Также мы писали, что адвокаты Порошенко заявили, что их подзащитный не придет на допрос, поскольку формат, в котором поступил вызов, не предусмотрен Уголовно-процессуальным кодексом Украины.