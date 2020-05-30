В субботу, 30 мая, глава Закарпатской области Алексей Петров заявил об открытии пунктов пропуска на границе со Словакией. Это произойдет в первый день лета – 1 июня.

Об этом говорится в сообщении ведомства на Facebook.

"Мы открываем пункты пропуска на границах со Словакией. В Чопском пограничном отряде сообщили, что с 1 июня, 01:01 ночи по киевскому времени, начинают работать такие КПП: "Ужгород-Вишне Немецкое" - открыт для легкового и грузового автомобильного сообщения, пересечение пешеходов и велосипедистов не позволено; "Малый Березный–Убля" - в полном объеме; "Малые Селменцы-Большие Селменцы" - в полном объеме с 09:00 до 21:00 киевского времени", - говорится в сообщении.

Вместе с тем Петров напомнил, что, согласно информации со словацкой стороны, на территории страны продолжает действовать режим ЧС, связанный с коронавирусом. Поэтому пересечь границу смогут люди с разрешением, а также те, кому было предоставлено соответствующее разрешение от министерства.

Ранее мы писали о том, что Украина готовится возобновить пропускные операции граждан с Венгрией и Словакией 29 мая и 1 июня соответственно.

Также мы публиковали список всех пунктов пропуска, которые возобновили работу на границе с ЕС и Молдовой.