Погода в Украине в воскресенье, 31 мая, в большинстве регионов будет дождливой. Виной тому послужит циклон Изольда. Местами похолодает до +16 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Циклон Izolde сейчас - над Украиной. Карта 1. Будет завтра выворачиваться, как и положено циклону, против часовой стрелки и будет мостить голову на западную нашу подушку. Но это не значит, что дожди будут идти только в западных областях. Ха-ха! 31-го мая дожди различной интенсивности пройдут в большинстве областей Украины. Карта 2", - говорится в сообщении.

В большинстве областей Украины пройдут дожди. Фото: facebook.com/tala.didenko

Диденко прогнозирует, что "немного растянет облака" на севере, а также в Черкасской и Одесской областях.

В большинстве областей Украины пройдут дожди. Фото: facebook.com/tala.didenko

"Температура воздуха завтра ожидается +16+20 градусов, на Юге и Востоке до +22 градусов, в западной части будет прохладнее, +12...+16 градусов", - уточнила Диденко.

В то же время в Киеве будет относительно сухая погода, а воздух прогреется до 16 градусов тепла.

"Понедельник-вторник будут даже прохладным, а уже с 3-4 июня начнет просыпаться синоптическая совесть у атмосферы - ожидается ощутимое потепление", - рассказала Диденко.

Напомним, в последнюю субботу весны, 30 мая, погода в Украине будет очень влажной - дожди пройдут во всех регионах страны.

Как сообщала "Страна", на протяжении июня в Украине будет тепло, однако, по сравнению с маем, увеличится количество дождей и гроз. Также в первом месяце лета ожидается порывистый ветер.