Открытие нового корпуса больницы "Охматдет" в Киеве, которое планировалось на 1 июня, из-за карантина перенесли на конец июля.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на совещании у президента Владимира Зеленского 30 мая, передает пресс-служба главы государства.

Кроме того, Министерство развития громад и территорий Украины объявило, что готово к проведению тендеров для обновления 220 приемных отделений в опорных больницах.

"Жизнь восстанавливается, и мы возвращаться к тому, что обещали перед пандемией коронавируса. И без эпидемиологической ситуации украинцам нужны комфортные больницы с современным оборудованием. А сейчас – тем более. Все мы – и пациенты, и врачи – устали от физически и морально устаревших медицинских учреждений. Именно сейчас – время это менять", - сказал Владимир Зеленский.

Из-за карантина перенесено открытие нового корпуса больницы "Охматдет", хотя там и закончили основные строительные работы. Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что открытие можно будет осуществить в конце июля.

Национальная служба здоровья Украины заключила договоры со всеми больницами, и теперь медики получат зарплаты и надбавки за работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Договоры не заключены лишь с несколькими медучреждениями, которые сейчас не работают, ведь находятся в стадии ремонта.

Также подписаны контракты на поставку средств индивидуальной защиты и оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом. Первые закупки состоятся на следующей неделе. 50 тыс. респираторов, которые сразу отправят в регионы. Также составлен график, что и когда будет закуплено.

Ранее "Страна" писала, что Кабмин расширил список больниц, где принимают людей с коронавирусом.