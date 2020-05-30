В субботу, 30 мая, министр юстиции Украины Денис Малюська показал серию дорожных снимков с маками у себя на голове. В таком же образе он решил посетить заправку.

Соответствующий пост он разместил у себя в Facebook.

"Традиционно в субботу в дороге. Проверим сейчас кого-то без предупреждения", - говорится в сообщении.

На опубликованных снимках он позирует посреди поля, в магазине и на турнике возле АЗС.

Малюська показался с маками на голове. Фото: facebook.com/Denis-Malyuska

Отметим, что Малюська не первый раз выкладывает в сеть эпатажные снимки. Так, в конце февраля министр Малюська выложил фото, где он читает книгу, стоя на руках.

А в марте он опубликовал селфи со скелетом динозавра и рассказал о фееричных взяточниках в Минюсте.

Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська, который поддержал идею выпустить на волю часть заключенных во время пандемии, назвал приговоренных к пожизненному заключению самой интеллигентной, самой интересной и самой адекватной категорией осужденных и заявил, что готов был бы взять таких людей на работу