Малюська опубликовал селфи с маками на голове и спозировал для фото в очереди на заправке
В субботу, 30 мая, министр юстиции Украины Денис Малюська показал серию дорожных снимков с маками у себя на голове. В таком же образе он решил посетить заправку.
Соответствующий пост он разместил у себя в Facebook.
"Традиционно в субботу в дороге. Проверим сейчас кого-то без предупреждения", - говорится в сообщении.
На опубликованных снимках он позирует посреди поля, в магазине и на турнике возле АЗС.
Малюська показался с маками на голове. Фото: facebook.com/Denis-Malyuska
Отметим, что Малюська не первый раз выкладывает в сеть эпатажные снимки. Так, в конце февраля министр Малюська выложил фото, где он читает книгу, стоя на руках.
А в марте он опубликовал селфи со скелетом динозавра и рассказал о фееричных взяточниках в Минюсте.
Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська, который поддержал идею выпустить на волю часть заключенных во время пандемии, назвал приговоренных к пожизненному заключению самой интеллигентной, самой интересной и самой адекватной категорией осужденных и заявил, что готов был бы взять таких людей на работу