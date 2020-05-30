Появилось видео задержания спецподразделением полиции особого назначения Украины - КОРД - Броварской группировки, которая устроила перестрелку утром в пятницу, 29 мая. На ролике видно, как бойцы заходят в помещение и задерживают подозреваемых.

Видео опубликовал официальный канал Национальной полиции Украины в YouTube.

Отметим, что вчера министр внутренних дел Аваков заявил, что полиция и прокуратура требуют для всех задержанных безальтернативный арест на два месяца.

Задержание - с 01:35. Видео: YouTube/Національна поліція України

Напомним, что киевские правоохранители определили более 60 участников стрельбы в Броварах под Киевом, а также заказчиков инцидента. Сейчас часть из них пытается скрыться, а Броварский суд определяет меру пресечения для 21 задержанного.

Также мы рассказывали, кого ранили и кого задержали во время вооруженных разборок в Броварах.