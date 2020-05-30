"Страна" продолжает отслеживать ход расследования недавней перестрелки в Броварах.

В разборке перевозчиков под Киевом 29 мая активное участие принимала так называемая банда "Потапов", которой руководят браться, имеющие связи в МВД.

Этой неофициальной версией со "Страной" на условиях анонимности поделились источники в МВД.

Также об участии банды пишет и нардеп Александр Дубинский.

"Итак, что и кто стоит за конфликтом в Броварах. Перевозки Бровары - Киев держит местный авторитет "Илюхин" (Сергей Илюхин, друг Леры Сумского).

Долю в перевозках решил получить киевский авторитет "Потап" - Потапенко.

По данным моих источников в МВД, Потап нарушил договоренности по количеству автобусов на маршруте, что и привело к разборке", - написал депутат в Fcebook.

Кто такие "Потапы"?

Среди бывших сотрудников УБОПа это личности знаменитые. В оперативных донесениях их обозначали как "организованная вооруженная преступная группировка со своей иерархией", состоящая из бывших и нынешних спортсменов-борцов. Руководство приписывают братьям-борцам Денису и Олегу Потапенко. Они сыновья известного и титулованного тренера по вольной борьбе Валерия Потапенко.

Отца братьев связывают с экс-нардепом от "Народного Фронта" Вячеславом Константиновским.

Как говорят оперативники, было множество поводов задержать братьев во время участия в вымогательствах у предпринимателей в Киеве, однако до предъявления подозрений почему-то дело не доходило.

К примеру, в ноябре 2018 года прокуратура Киева отчиталась о задержании одного столичного адвоката и его подельников на вымогательстве.

Они под угрозами физической расправы и насилия завладели корпоративным правами части бизнеса столичного предпринимателя (речь идет об элеваторе) и вымогали у него более 3 млн гривен. Двух участников преступления задержали во время передачи им части денежных средств в сумме 8 тысяч долларов США.

По данным наших источников в МВД, в этой истории принимали активное участие и члены группировки братьев "Потапов". Якобы братья привлекались адвокатом для устрашения бизнесмена, владеющего элеватором. Наши источники рассказывают, что бизнесмена пытали прямо в одном из офисов в крупном киевском бинес-центре, протыкали ему руку карандашом, чтобы быстрее подписывал документы на передачу имущественных прав. Но официально, подозрений "Потапам" в этом деле так и не вручили. А в Печерский суд направили только дело адвоката, которое там слушается с черепашьей скоростью.

По некоторым данным, Потапенко являются бенефициарами ряда охранных структур, предоставляющих свои услуги крупным киевским ТРЦ и множеству известных ресторанов в Киеве.

В январе 2019 года Потапенко фигурировали в конфликте с захватом гостиницы и ресторана в селе Счастливое Бориспольского района на Киевщине. В ночь с 8-го на 9 января 2019 представители охранной компании, которую связывают с Потапенками, угрожая администратору пистолетом, захватили гостиничный комплекс в Бориспольском районе. Об этом в своем Facebook сообщал владелец гостиницы GreLive Анатолий Юркевич. Он заявил, что одним из учредителей охранной компании является Денис Потапенко.

Оперативники, занимающиеся разработкой криминальных авторитетов в Нацполиции говорят, что информации на "Потапов" накоплено на ворох уголовных дел, но им не дают хода из-за связей фигурантов с руководителями правоохранительных органов.

Ранее "Страна" рассказывала подробности многолюдного побоища в Броварах 29 мая, в ходе которого маршруточники с оружием в руках делили территорию под Киевом.

Мы также писали, что из-за перестрелки в Броварах уволили всю верхушку винницкой полиции.