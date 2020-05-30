Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Пекину беспрецедентными действиями. Он обвинил китайское правительство в шпионаже и нарушении свобод Гонконга. Трамп объявил о множестве ограничительных мер для Китая.

Об этом пишет CNN.

Трамп обвинил Китай в "шпионаже с целью кражи наших промышленных секретов, которых там немало", объявил о шагах по защите американских инвесторов от китайских финансовых практик, обвинил Пекин в "незаконном присвоении территории в Тихом океане" и угрозе свободе судоходства.

Президент США также обвинил Пекин в принятии закона О национальной безопасности, который в корне подрывает автономию Гонконга, заявив, что в будущем США больше не будут предоставлять Гонконгу особый статус в торговле или в других областях и вместо этого будут применять те же ограничения, как к Китаю. США лишат Гонконг специальных политических мер по экстрадиции, торговле, путешествиям и таможне, которые Вашингтон ранее предоставил ему.

Президент заявил, что США также запретят "некоторым иностранным гражданам из Китая" въезжать в США и введут санкции против должностных лиц в Китае и Гонконге за их прямую или косвенную роль в "удушении" свобод Гонконга.

Ранее "Страна" писала, что президент США Дональд Трамп заявил, что в возникновении пандемии коронавируса стоит винить власти Китая и Всемирную организацию здравоохранения.

Также мы рассказывали, что Трамп запретил въезд в США аспирантам и докторам наук из Китая.