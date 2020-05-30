1 июня откроют движение через понтонную переправу, которую установили вместо моста, обрушившегося под Никополем во время пресс-конференции президента Владимира Зеленского 20 мая.

Об этом глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко написал у себя на странице в Facebook.

"По состоянию на вечер пятницы, завершены работы по монтажу и питанию светофоров, установлены дорожные знаки и бетонные опоры для устройства наружного освещения понтонного моста. Работниками АО "Никопольский завод ферросплавов" установлено бытовое сооружение для круглосуточного дежурства группы обслуживания понтонной переправы ВСУ", - говорится в сообщении.

Также Бондаренко уточнил, что возобновление движения через переправу запланировано на первое июня.

"Трафик будет организован с помощью реверсного движения", - сообщил он.

Движение по понтонной переправе под Никополем начнется с 1 июня. Фото: facebook.com/olexbondarenko

Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Никопольского района рухнула секция Алексеевского моста. Вместе с ней в залив Каховского водохранилища провалилась фура с трубами, однако водитель не пострадал.

Также мы сообщали, что модель из Днепра устроила секси-фотосессию на фоне рухнувшего моста под Никополем.