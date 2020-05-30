За первые пять месяцев 2020 года российский государственный газовый концерн Газпром экспортировал в Евросоюз через газотранспортную систему Украины 20 млрд кубометров газа. По сравнению с аналогичным периодом за прошлый год перегон снизился почти в два раза, на 17,629 млрд м куб.

Об этом в субботу, 30 мая, сообщил генеральный директор ООО Оператор ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.



По итогам января-мая 2019 года транспортировка российского газа в ЕС сократилась на 7,9%, до 37,629 млрд м куб, в этом году объем транзита упал сильнее - через территорию страны а пять месяцев прошло почти в два раза меньше газа, чем за аналогичный период.



Макогон отметил, что в соответствии с новым транзитным договором между НАК Нафтогаз Украины и ОАО Газпром падение физических объемов прокачки газа не влияет на сумму платежей благодаря условию "качай или плати".



"Украина получит около 7 млрд долл. до 2025 года независимо от объемов физической транспортировки. Украина не должна дать ни единого шанса разорвать этот контракт", - подчеркнул Макогон.





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