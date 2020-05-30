В субботу, 30 мая, киевские торгово-развлекательные центры возобновили работу спустя два месяца простоя из-за эпидемии коронавируса. Людей в ТРЦ столицы пока немного. Посетителям измеряют температуру и просят их придерживаться дистанции.

"Страна" побывала в нескольких из них и проинспектировала, соблюдаются ли там правила безопасности.

Так, ТРЦ Гулливер возле станции метро "Дворец Спорта" с 30 мая начал работу в обычном режиме. Посетителей пока немного, но все же есть. На входе без маски не пускают и в обязательном порядке меряют температуру. Также просят придерживаться дистанции 1,5 метра друг от друга.

При входе в торгово-развлекательный центр стоит автомат по продаже медицинских масок. Одна стоит 15 гривен.

В Киеве возобновили работу ТРЦ. Фото: Страна

А вот в ТРЦ Ocean Plaza при входе поставили специальную рамку, которая измеряет температуру посетителям. Тем не менее, людей здесь также не особо много.

Около аквариума в торговом центре - специальные отметки для соблюдения социальной дистанции.

В Киеве возобновили работу ТРЦ. Фото: Страна

Также 30 мая открылся ТЦ Smart Plaza на Проспекте победы. Людей в торговом центре немного, столпотворение только в продуктовом магазине. Некоторые магазины не открылись, например, Miniso. Остальные работают в обычном режиме. Закрытым остается общепит KFC и зона фудкорта. Зато посреди ТЦ на "островке" торгуют сухофруктами, их накрыли пленкой.

Все продавцы в масках, некоторые еще и в перчатках. Охранники ТЦ дополнительно в защитных очках. На одном, главном, входе посетителям температуру не меряют.

В Киеве возобновили работу ТРЦ. Фото: Страна

Напомним, о возобновлении работы ТРЦ на брифинге 27 мая рассказал киевский градоначальник Виталий Кличко. Однако в них останутся закрытыми развлекательные зоны.

Также "Страна" рассказывала, что торгово-развлекательные центры Lavina Mall, Ocean Plaza, и Gulliver в Киеве готовятся к открытию и вводят дополнительные меры для обеспечения безопасности во время пандемии коронавируса.