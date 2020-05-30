В Киеве гидрослужбы с ночи работают в усиленном режиме из-за ухудшения погодных условий. Коммунальные службы ликвидируют подтопления в столице, которые произошли из-за сильного ливня.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

"От значительного количества дождя в столице возникли локальные подтопления. Их оперативно ликвидировали. Гидрослужба использует мотопомпы, насосные станции. Накануне очищали стоки гидромониторами. Завершают работы на ул.Пестеля. Там проблема возникла из-за значительного повышения уровня реки Лыбидь, в которую попадает вода из ливнестоков. Также заканчиваем работы на Броварском проспекте возле станции метро "Черниговская", - рассказали в "Киевавтодоре".

Всего для ликвидации последствий непогоды в столице коммунальщики используют 72 единицы спецтранспорта и спецсредств.

"Киевавтодор" предупреждают, что ливни по прогнозам продолжатся в Киеве в течение дня 30 мая, поэтому служба будет работать в усиленном режиме и дальше.

Фото: Киевавтодор

Ранее "Страна" писала, что в субботу, 30 мая, на левом берегу машины плывут по улицам, на правом - тонут в воде.