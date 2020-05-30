Губернатор штата Миннесота Тимоти Уолз заявил, что, даже с учетом привлечения полутысячи сил Национальной гвардии, силовиков для обеспечения правопорядка в ходе массовых протестов в Миннеаполисе недостаточно.

Об этом со ссылкой на Associated press 30 мая сообщает "Интерфакс".

"У нас нет достаточного числа людей. Мы не можем проводить аресты, когда протестующие стараются нам не уступать", - сказал он.

К охране порядка привлекли уже 500 сотрудников Национальной гвардии. Также Уолз рассказал, что собирается мобилизовать еще около тысячи военнослужащих. Однако и этих сил может не хватить, поскольку, вероятно, город "ждет еще одна тяжелая ночь".

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе полицейские арестовали темнокожего мужчину Джорджа Флойда, с которым очень грубо обращались. От полученных травм он скончался. После этого в городе начался бунт.

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