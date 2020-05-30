Министерство энергетики Беларуси заявило о том, что требования российского "Газпрома" о выплате 165 миллионов долларов долга за поставку газа не имеют оснований.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Республика не имеет задолженности за импортируемый природный газ. Расчеты осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО Газпром трансгаз Беларусь в соответствии с заключенными договорами", — говорится в сообщении.

Уточняется, что перед белорусскими потребителями и "Газпромом" возникли разногласия из-за определения стоимости поставленного природного газа.

Напомним, спотовая цена на газ в Европе, куда ресурс в скором времени планируется доставлять по трубопроводу "Северный поток-2", приблизилась к котировкам ресурса "на скважине" в РФ в результате падения на 19% - с $45 до $34 за тысячу кубометров (контракт с поставкой "на следующий день" на голландской TTF).