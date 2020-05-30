В Вооруженных силах Украины по состоянию на 10:00 30 мая Covid-19 болеют 107 человек. За минувшие сутки коронавирус в ВСУ выявили у 20 человек.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели от коронавируса - 111 человек, три человека скончались. На изоляции (в том числе самоизоляция) сейчас находится 452 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 45 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев коронавируса. В учреждениях здравоохранения находится 13 человек. Больше всего зараженных находятся в лазарете воинской части в Харьковской области - 10 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

"Лечатся дома под наблюдением медицинской службы 7 человек (Киевская, Винницкая, Одесская, Черновицкая - по 1 военнослужащему, Харьковская область - 1 работник ВС Украины, Ивано-Франковская - 2 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Легкое течение заболевания", - говорится в сообщении.

Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при встречах с близкими людьми, с которыми люди не проживают вместе - друзьями и знакомыми.

Ранее "Страна" писала, что по состоянию на утро 30 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 23 204 человек.

Кроме того, сообщалось, что матч "Карпат" с "Мариуполем" 31 мая отменили из-за вспышки коронавируса.