Киевские правоохранители определили более 60 участников стрельбы в Броварах под Киевом, а также заказчиков инцидента. Сейчас часть из них пытается скрыться, а Броварский суд определяет меру пресечения для 21 задержанного.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Полиция на сегодня определила более 60-ти участников перестрелки включая заказчиков. Часть из них пытается скрыться. Но это им не удастся. Всех найдём и передадим в суд для определения меры и степени вины каждого", - сообщил он.

Кроме того, утверждает Геращенко, еще 21 участнику стрельбы днем 30 мая уже начали избирать меру пресечения. Их могут арестовать на два месяца.

Напомним, в результате перестрелки в Броварах Киевской области, которая произошла утром 29 мая, был задержан 21 человек, однако подозрения в хулиганстве, скорее всего, предъявят троим участникам.

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