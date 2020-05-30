В субботу, 30 мая, в Киеве в первой половине дня начался сильный дождь, из-за чего машинам пришлось буквально "плыть" по дорогам.

Кадры происходящего опубликованы в Telegram-канале "Политика Страны".

"В Киев прошел дождь. И снова вселенский потоп", - говорится в сообщении.

Так, достаточно сильно затопило район у станции метро "Черниговская" - машинам приходится "проплывать" некоторые участки дороги.

В Киеве из-за сильного дождя затопило часть дорог. Видео: t.me/KyivOperativ

В Киеве из-за сильного дождя затопило часть дорог. Видео: t.me/kasyanova_news



Напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что на этих выходных в Украине ожидается сильное ухудшение погодных условий, которое затронет восточные и северные регионы.

Как сообщала "Страна", на протяжении июня в Украине будет тепло, однако, по сравнению с маем, увеличится количество дождей и гроз. Также в первом месяце лета ожидается порывистый ветер.