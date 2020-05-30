В Беларуси одновременно развиваются три волны коронавируса. Они независимы друг от друга. Самая большая в Минске и Витебске.

Об этом сообщает портал Tut.by.

По словам член-корреспондента Национальной академии наук Беларуси Павла Гринчука, вторая волна, начавшаяся заметно позже, развивается в других крупных белорусских городах. Существует еще и третья волна - в малых городах и сельской местности.

"Наложение таких волн вполне адекватно описывает ситуацию. Приходится читать много комментариев, что официальная статистика не соответствует действительности. У нас не сложилось такое мнение. Моделирование свидетельствует о том, что все объяснимо без конспирологических теорий", - рассказал Гринчук.

По их данным, если гипотеза о трех волнах верна, то уменьшение уровня инфицирования до 100 новых случаев в сутки может произойти в республике с 20 июля.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 40 764 человека, 224 умерли, 17 390 пациентов выздоровели.

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