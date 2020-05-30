На левом берегу машины плывут по улицам, на правом - тонут в воде. Фото и видео потопа в Киеве
Последние выходные мая и всей весны начались в Киеве с сильнейшего дождя. В субботу, 30 мая, ливни прошлись по всем районам столицы. Машинам вновь в который раз за вторую половину месяца пришлось передвигаться по улицам города вплавь, а сами киевляне корректируют свои планы из-за сильнейшей непогоды.
Наиболее мощные дожди были в Голосеевском, Соломенском, Святошинском и Печерском районах города, а также вдоль Броварского проспекта - особенно много говорят о потопах возле метро "Черниговская". Во всем городе густая облачность, а из-за ливня серьезно снижена видимость.
Жители города, а также СМИ делятся снимками непогоды, которая царит в Киеве вот уже более 10 дней.
"В Киев прошел дождь. И снова вселенский потоп", - делится видео происходящего у метро "Черниговская" телеграм-канал "Политика страны".
Вид с левого на правый берег столицы. Фото: Украинские новости
Видео: t.me/kiev_now
Некоторые машины не могут пройти испытание майским дождем.
Коллаж: t.me/kiev_now
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Ну что, поплыли 🤷🏻♂️ • #Киев, улица #Кайсарова, возле WOG на #Изюмскя. #Полиция перекрыла дорогу уже в обе стороны.
Видео: Youtube/ Інформаційне агентство Українські Новини
Добавим, что согласно большинству прогнозов погоды, осадки будут идти в течение почти всей субботы. К слову, просветления на горизонте не видно - судя по всему, Киев будет в плену дождей еще около недели, если не больше.
Напомним, накануне в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что на этих выходных в Украине ожидается сильное ухудшение погодных условий, которое затронет восточные и северные регионы.
Также "Страна" писала, что на протяжении июня в Украине будет тепло, однако, по сравнению с маем, увеличится количество дождей и гроз. Также в первом месяце лета ожидается порывистый ветер.