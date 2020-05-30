Последние выходные мая и всей весны начались в Киеве с сильнейшего дождя. В субботу, 30 мая, ливни прошлись по всем районам столицы. Машинам вновь в который раз за вторую половину месяца пришлось передвигаться по улицам города вплавь, а сами киевляне корректируют свои планы из-за сильнейшей непогоды.

Наиболее мощные дожди были в Голосеевском, Соломенском, Святошинском и Печерском районах города, а также вдоль Броварского проспекта - особенно много говорят о потопах возле метро "Черниговская". Во всем городе густая облачность, а из-за ливня серьезно снижена видимость.

Жители города, а также СМИ делятся снимками непогоды, которая царит в Киеве вот уже более 10 дней.

"В Киев прошел дождь. И снова вселенский потоп", - делится видео происходящего у метро "Черниговская" телеграм-канал "Политика страны".

Вид с левого на правый берег столицы. Фото: Украинские новости

Видео: t.me/kiev_now

Некоторые машины не могут пройти испытание майским дождем.

Коллаж: t.me/kiev_now

Видео: Youtube/ Інформаційне агентство Українські Новини

Добавим, что согласно большинству прогнозов погоды, осадки будут идти в течение почти всей субботы. К слову, просветления на горизонте не видно - судя по всему, Киев будет в плену дождей еще около недели, если не больше.

Напомним, накануне в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что на этих выходных в Украине ожидается сильное ухудшение погодных условий, которое затронет восточные и северные регионы.

Также "Страна" писала, что на протяжении июня в Украине будет тепло, однако, по сравнению с маем, увеличится количество дождей и гроз. Также в первом месяце лета ожидается порывистый ветер.