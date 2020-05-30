Президент Украины Владимир Зеленский хочет уволить министра внутренних дел страны Арсена Авакова. В Офисе президента в последние недели по этому поводу идут интенсивные переговоры и консультации.

Об этом сообщают источники на Банковой, передает Telegram-канал "Политика страны".

"Впрочем, стоит отметить, что желание уволить главу МВД посещает Зеленского и Ко с регулярностью смены времен года. Его хотели уволить в августе прошлого года. Потом в ноябре-декабре. Последний раз позывы к увольнению Авакова были в январе-феврале (как повод тогда хотели использовать недостаток улик против подозреваемых в убийстве Шеремета)", - говорится в сообщении.

"Политика страны" отмечает, что каждый раз отставка срывалась.

"Причины были разные, но главная одна – непонятно кем заменить. И чтоб человек был верным и надежным, и чтоб работу полиции окончательно не развалил (то есть, это не должна быть вторая Венедиктова). Ну и плюс постоянная угроза выхода из под контроля улицы, которую, как считается, во-многом контролирует Аваков (ну или он это так подает).

И вот теперь новый "подход к телу".

Сейчас поводов уволить министра масса. И Кагарлык, и Бровары, и участие полицейских в покушении на черногорского наркобарона. И многое другое. Кроме того, против Авакова активно топят "соросята", да и в антимайдановском крыле украинского политикума не будут сильно горевать по поводу отставки одного из столпов "партии войны".

Но главная угроза министру, конечно, исходит не от них, а от Зеленского. Президент и его ближайшее окружение считают Авакова чужим себе человеком, неуправляемым, от которого всего можно ожидать. И на эту стратегическую должность еще до местных выборов они хотели бы поставить своего кадра. Ну или ширму вроде условной Деканоидзе, при которой реальным управлением занимались бы близкие к Зеленскому люди. Как уже писала "Страна", в руководстве Нацполиции такие есть. Это, в первую очередь, давний знакомый Зеленского и нынешний первый заместитель главы НПУ Евгений Коваль.

Но реализуются ли все эти планы на практике или же вновь, как и в прошлые разы, перевесит страх перед дестабилизацией? Покажет ближайшее время", - отмечает телеграмм-канал.

Ранее "Страна" писала, что в Черновцах Авакова встретили пикетом люди, недовольные планом развития региона и медреформой.

Также мы рассказывали, что Аваков выступил против иностранного финансирования общественных советов при госорганах.