В пятницу, 29 мая, в городе Красный Луч Луганской области, который расположен на границе между "ЛНР" и "ДНР", взорвалась бомба. Двое мужчин погибли и трое получили ранения, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "МЧС ЛНР" сообщает РИА Новости.

"29 мая мая в 19:56 в городе Красный Луч вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибло два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения", - сказано в сообщении.



Уточняется, что еще три человека, все - мужчины, получили ранения в результате ЧП.



"Пострадавшие с минно-взрывными травмами различной степени тяжести доставлены в Краснолучскую городскую многопрофильную больницу. По факту происшествия ведется следствие", - говорится в сообщении.

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