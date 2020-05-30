В Украине за прошедшие сутки, 29 мая, медики сделали 1 560 тестов иммуно-ферментного анализа (ИФА) на коронавирус. Анализ подразумевает под собой поиск в организме человека антител к Covid-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга, который транслировался в Facebook.

"За последние сутки мы сделали 1560 ИФА-тестов, это по данным регионов. В ИФА-тестах есть отличие от ПЦР-тестирования. Лаборатории по ИФА-тестированию, они установлены во многих наших больницах, в том числе в областных и районных", - сказал он.

В Украине за сутки провели 1,5 тысяч ИФА-тестов на коронавирус. Смотреть с 2:00. Видео: facebook.com/moz.ukr

Ранее в МОЗ Украины объяснили, как и кому будут проводить тесты иммуно-ферментного анализа. Так, речь о пациентах с симптомами коронавируса, пациентах с пневмонией, контактных лицах, лицах, нуждающихся в плановой госпитализации или операции.

Напомним, по состоянию на утро 30 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 23 204 человек. Из них 55 случаев заражения припадает на Киев.