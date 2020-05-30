Военная прокуратура разоблачила преступную группировку из пяти человек, завладевшую более чем 19 млн гривен, которые им по халатности передал командир воинской части.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

По данным следствия, в декабре 2017 года во время капитального строительства дорожной сети охранного периметра одной из воинских частей в Винницкой области руководитель частного предприятия, его владелец и физическое-лицо предприниматель завысили стоимость работ, завладев суммой в размере 3,2 млн гривен.

"Кроме этого, в течение июня-июля 2019 года командир воинской части оплатил им еще более 15,9 млн грн бюджетных средств в качестве предоплаты за фактически не выполненные работы", - говорится в сообщении.

Вместе с тем прокуратуре удалось установить, что данные лица пытались легализовать похищенные средства при помощи ФОПов, деятельность которых была остановлена.

Виновникам уже сообщили о подозрении, им грозит уголовный срок. Также подозрение было вынесено командиру воинской части, которого обвиняют в служебной халатности.

Военная прокуратура разоблачила ОПГ, который похитила государственные средства. Фото: vppnr.gp.gov.

Напомним, военная прокуратура вместе с полицией прекратила в Киеве работу четырех нарколабораторий. Участником преступной группировки был сотрудник Службы безопасности Украины.