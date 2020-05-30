Прокуратура разоблачила ОПГ, которая из-за халатности военного командира получила 19 млн гривен
Военная прокуратура разоблачила преступную группировку из пяти человек, завладевшую более чем 19 млн гривен, которые им по халатности передал командир воинской части.
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.
По данным следствия, в декабре 2017 года во время капитального строительства дорожной сети охранного периметра одной из воинских частей в Винницкой области руководитель частного предприятия, его владелец и физическое-лицо предприниматель завысили стоимость работ, завладев суммой в размере 3,2 млн гривен.
"Кроме этого, в течение июня-июля 2019 года командир воинской части оплатил им еще более 15,9 млн грн бюджетных средств в качестве предоплаты за фактически не выполненные работы", - говорится в сообщении.
Вместе с тем прокуратуре удалось установить, что данные лица пытались легализовать похищенные средства при помощи ФОПов, деятельность которых была остановлена.
Виновникам уже сообщили о подозрении, им грозит уголовный срок. Также подозрение было вынесено командиру воинской части, которого обвиняют в служебной халатности.
Военная прокуратура разоблачила ОПГ, который похитила государственные средства. Фото: vppnr.gp.gov.
Напомним, военная прокуратура вместе с полицией прекратила в Киеве работу четырех нарколабораторий. Участником преступной группировки был сотрудник Службы безопасности Украины.