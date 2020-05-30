Бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе рассказала, что она не готовится стать главой украинской таможенной службы. Ранее некоторые СМИ дали информацию, что Михеил Саакашвили хочет видеть ее на указанной должности.

Об этом она рассказала в интервью "Радио Свобода".

"Я это читала и, честно говоря, впервые слышу. Я здесь несколько дней, просто проездом и жду чартер в Тбилиси. Мне надо было в личных делах. Я впервые слышу от журналистов вообще, что что-то происходит, что идут какие-то разговоры о моем назначении. Я вообще ничего не знаю, никто со мной не говорил. У меня таких планов нет", - рассказала Деканоидзе.

По ее словам, за время ее пребывания в Киеве у нее не было никаких политических встреч.

Деканоидзе рассказала, что сейчас активно готовится к выборам в Грузии, и не смогла ответить, согласилась ли занять какую-то должность в Украине.

"Сейчас у меня не этот вопрос нет ответа. Но, если честно, я связываю свою судьбу с грузинской политикой и Грузией. Я была удостоена большой чести: служить и для Грузии, и для Украины", - добавила бывшая глава украинской полиции.

Ранее "Страна" писала, что суд открыл дело по иску Нефедова о восстановлении его во главе украинской таможни.

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