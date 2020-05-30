В США по всей стране разгораются массовые протесты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Его 25 мая задушил при задержании полицейский Дерек Шовин. После этого в Америке начался "черный майдан" с эпицентром в городе Миннеаполисе, где и прозошло убийство.

Флойд стал последней каплей: как считают участники движения, полиция ведет целенаправленный террор против чернокожих жителей Америки. Их убивают при задержании гораздо чаще, чем белых. И случай в Миннеаполисе - уже не первый.

Нынешние бунты теперь идут не только по поводу погибшего Флойда: властям припомнили застреленных в феврале и марте Ахмада Арбери (штат Джорджия) и Бреонну Тейлор (Кентукки).

Всего протесты охватили уже два десятка городов. И в ночь на 30 мая стали уже полностью общенациональными: бунтовщики пытались прорваться в Белый дом и Капитолий и атаковали штаб-квартиру агентства CNN в Атланте, устроили штурм стадиона в Нью-Йорке и блокаду дорог в Лос-Анджелесе, а в Луисвилле полиция вынуждена была стрелять на поражение.

Пылают Хьюстон, Денвер, Детроит. То есть мятеж перекинулся почти на все крупнейшие города страны. Идут массовые аресты.

"Страна" разбиралась, как бунт захватывает Штаты.

Как протесты захлестнули США

По состоянию на 30 мая массовыми беспорядками охвачено уже девять крупных американских городов и множество мелких. Вот карта, опубликованная каналом NBC.

Разберем, где проходят наиболее серьезные стычки.

Вашингтон. В столице протестующие сегодня ночью (в США это был день) пришли к Белому дому. Охрана заблокировала им доступ в здание. В итоге люди столпились у забора, которым оградили резиденцию Трампа.

Участники акции протеста бросали в полицейских бутылки с водой и другие предметы. После этого люди двинулись к зданию Капитолия.

Только тогда сняли оцепление у Белого дома.

Нью-Йорк. Тысячи протестующих в пятницу штурмовали стадион "Барклайс Центр" в Бруклине.

Полиция начала массовые задержания, протестующих в наручниках "паковали" в автобусы. В полицию полетели бутылки. Спецназ атаковал толпу и периодически выдергивал из нее отдельных людей.

Одновременно митинг под лозунгом "Мы не можем дышать" (символизирует удушение Джорджа Флойда) устрлили в нижнем Манхэттене.

Атланта. Демонстрация в Атланте была наиболее беспорядочной и жестокой. Более тысячи человек двинулись из местного Олимпийского парка в центр города. Они сожгли несколько автомобилей, среди них одна полицейская машина.

Также протестующие атаковали здание агентства новостей CNN. Некоторые взобрались на его логотип, разрисовали его. Другие жгли американский флаг. Толпу сдерживала полиция, несколько стражей порядка получили травмы и ранения.

При этом шли также и задержания протестующих.

Увещевать митингующих вышла младшая дочь Мартина Лютера Кинга - знаменитого борца за права темнокожих, убитого в 1968 году во время похожих массовых протестов. Бернис Кинг, живущая в Атланте, призвала сделать протест ненасильственным. Но пока на это мало кто отозвался.

Детройт. Сотни людей в автомобильной столице США присоединились к "Маршу против полицейской жестокости". Они собрались вечером у штаб-квартиры полиции Детройта.

Многие скандировали: "Нет справедливости, нет мира". Некоторые несли плакаты "Прекратите полицейское насилие", "Я не перестану кричать, пока все не смогут дышать".

По последним данным, в Детройте есть один погибший среди протестующих.

Денвер. Вчера был уже второй день протестов в Денвере. Прошла более-менее мирная демонстрация по центру города.

А вот накануне в четверг полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать толпу, которая разбивала припаркованные на улице автомобили. Арестованы 13 человек.

Хьюстон. Здесь протест шел в пятницу под зданием мэрии. Люди скандировали "Я не могу дышать" и "Нет справедливости, нет мира". Но обошлось без эксцессов.

Луисвилл. В этом самом большом городе городе штата Кентукки после убийства Флойда вспомнили гибель другой негритянки - Бреонны Тейлор, застреленной полицейскими в марте.

Здесь шли настоящие уличные бои с полицией. Протестующие оборонялись щитами, против них применяли слезоточивый газ, в полицию летели бутылки и камни.

Насилие в Луисвилле идет уже вторую ночь. В пятницу стало известно, что огнестрельные ранения от рук полиции получили семь протестуюущих.

Этой ночью было потише - сторонники протеста маршировали вокруг зданий, где заседают власти.

Лос-Анджелес. В этом крупнейшем городе Калифорнии протесты развернулись во всю ширь. Демонстранты несколько часов устраивали потасовки с полицией, блокировали шоссе № 110, портили автомобили, нападали на магазины.

По меньшей мере четыре сотрудника полиции Лос-Анджелеса получили ранения. Идут аресты.

Фото газеты L.A. Times

К полуночи несколько ювелирных магазинов и аптек были взломаны и разграблены. Разорен продовольственный рынок. Кто-то разбил окна в офисном здании - в них бросали даже не камни, а гироскутеры. Один из протестующих предложил журналисту местной газеты на улице горсть драгоценностей.

Активно "выносят" магазины с алкоголем.

Фото газеты L.A. Times

То есть идет и открытое мародерство.

В то же время полиция вооружена огнестрелом и дубинками.

Фото газеты L.A. Times

С протестующими в Лос-Анджелесе особо не церемонятся. Например, бьют дубинками.

Фото газеты L.A. Times

Или стреляют прямо в толпу - судя по всему, светошумовыми гранатами.

Фото газеты L.A. Times

Вот такой эффект от светошумовых гранат. Для внешнего наблюдателя - даже красиво.

Фото газеты L.A. Times

Среди протестующих тоже есть раненые.

Фото газеты L.A. Times

Встречаются и откровенно эпичные кадры.

Фото газеты L.A. Times

Вот нарезка и наиболее ярких кадров пятницы со всех Штатов, сделанная американским каналом Global News.

Что означают американские протесты?

Как видим, бунт в Америке разрастается, несмотря на угрозы Трампа подавить его войсками. Причем, это не протесты с каким-то политическим подтекстом. Что видно даже по атаке на здание CNN - агентства, которое активно поддерживало акции и критиковало Трампа за намерения применить силу.

То есть мейнстримные СМИ рассматриваются протестующими как те же представители власти - в негативном свете.

Это показывает, что протесты носят стихийный и неуправляемый характер. Люди выплескивают свою ненависть в отношении всей элиты. Тем более, что поводов протестовать масса - в стране огромная безработица и экономический кризис из-за коронавирусных ограничений.

Причем в пятницу бунты вышли на новый уровень и стали общеамериканским явлением. Теперь подавалять один только Миннеаполис, как обещал Трамп, ничего не даст - нужно или жестоко пресекать протесты в десятках городов и штатов. Или же делать какие-то шаги навстречу движению.

Оба вариант для Трампа одинаково плохие. В первом случае он перед выборами в США устроит бойню. Во втором президент вынужден будет проявить уступчивость и слабость, которые для него мало свойственны.

Тем более, что "бунтовщики", невзирая на их моральную правоту, часто ведут себя как грабители и мародеры, а значит жесткая реакция в их отношении подчас бывает оправданной.

Сложно пойти навстречу еще и потому, что активисты толком ничего не требуют, а своими протестами просто показывают предельную ненависть к власти.

А для Трампа история сложна еще и политически. Чернокожие - обычно электорат демократов. На президентских выборах 2016 года за действующего хозяина Белого дома отдали голоса всего 8% афроамериканцев. За Клинтон - 88%.

Поэтому близкие демократам СМИ сейчас стараются максимально раскрутить нынешний протест: им в любом случае выгоднее войти в избирательную кампанию через "майдан", который, как надеются оппоненты Трампа, еще сильнее пошатнет его рейтинг - после удара от коронавируса.

А в Украине, тем временем, анализируют отличие американских протестов от наших.

"Наш хаос на этом фоне ещё выглядит, как "уважение к частной собственности". А, может, это результат понимания того, что за поджог авто или магазина в Украине реально ноги поломают. И кричать "не бейте меня, расисты, я так выражал своё возмущение полицией" не получится. У нас плохо развит страховой бизнес. Компенсации ждать неоткуда. И простой украинец за свой даже "Жигуль" голову оторвёт. Потому во время даже самых массовых протестов в Украине частная собственность страдала очень ограниченно. В то время, как в США или Франции "возмущённые люди" по любому поводу жгут авто и грабят магазины своих более преуспевающих сограждан", - написал у себя на ФБ нардеп и эксперт-международник Олег Волошин.