Толпа митингующих в Атланте устроила акты вандализма в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда, разгромив несколько полицейских автомобилей и выбив окна в штаб-квартире CNN.

Об этом сообщает CNN.

Так, митингующие днем 29 мая собрались в городском парке, позже шествие прошло к зданию телекомпании. В ходе акции протеста были разгромлены его стеклянные стены, а логотип CNN разрисовали лозунгами, среди которых "no cops", "Fu*k Trump" и "Love".

Кроме того, митингующие также подожгли перед зданием CNN полицейский автомобиль. Часть людей даже ограбила ресторан, который расположен на первом этаже корпуса CNN.

Сейчас здание оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.

В Атланте разгромили штаб-квартиру CNN. Фото: cnn.com

Glass getting broken outside the main entrance to CNN's Atlanta headquarters; protesters cheer pic.twitter.com/EToiEj5Pom