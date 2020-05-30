За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заражение коронавирусом у 55 человек. Семь из новых зараженных - медики. В столице от смертельного вируса умер человек.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По данным Кличко, на сегодня, 30 мая, в столице уже 2904 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Среди заболевших за сутки в столице:

34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет;

19 мужчин от 21 до 81 лет;

одна девочка в возрасте 15 лет и один мальчик, которому 3 года.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в столице 40 человек. Всего коронавирус за период пандемии преодолели 637

жителей Киева.

Кроме того, по данным Виталия Кличко, в пятницу, 29 мая, в городе закрыли на карантин общежитие на улице Гагарина. Там обнаружили вспышку вируса. Один зараженный умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой. Все остальные жители общежития находятся на самоизоляции, их обследуют медики.

Напомним, по состоянию на утро 30 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 23 204 человек.

Также мы писали, что каждым седьмым заболевшим Covid-19 в Киеве оказался медик.