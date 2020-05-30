В Киеве в лесопарковых хозяйствах обустроена 41 зона для отдыха. Там есть мебель, места для костра и навесы от непогоды, а сами локации ограждены минерализованными полосами, чтобы избежать лесных пожаров.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Напоминаем киевлянам и гостям города, что разжигать костер в лесах и парках, кроме как в специально отведенных зонах отдыха, запрещено действующим законодательством…", - говорится в сообщении.

Вместе с тем киевские чиновники напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности наказывается штрафом в размере от 1 530 до 4 590 гривен. Отдыхать киевлян и гостей столицы призывают, не нарушая правил безопасности: собираться группами до 10 человек, надевать маски и использовать антисептики.

Инфографика: Ukrinform.com

Напомним, несмотря на то, что пляжи вошли в перечень мест, которые откроются в Киеве с 1 июня вместе с ослаблением карантина, купальный сезон может стартовать позже. Это связано с тем, что температура воды пока не достигла +18 градусов, как того требует Минздрав.