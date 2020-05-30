В Харькове в ночь на субботу, 30 мая, на Московском проспекте полицейское авто попало в ДТП. В результате аварии с участием служебного автомобиля патрульных Toyota Prius погибли два человека.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции в Харьковской области.

Водитель автомобиля Daewoo Lanos неожиданно выехал на полосу встречного движения и врезался в служебный автомобиль Toyota Prius, который двигался во встречном направлении и после удара загорелся.

"Один из патрульных, выбравшись из поврежденного служебного автомобиля, начал тушить пламя автомобильным огнетушителем, однако это не привело к желаемым результатам, пламя мгновенно охватило Daewoo Lanos. В результате ДТП пассажирка и водитель автомобиля Daewoo погибли на месте", - говорится в сообщении.

Патрульные, ехавшие в служебной машине, получили травмы и были госпитализированы.

Погибший водитель Daewoo - 22-летний сотрудник полиции. Информация о ДТП зарегистрирована, для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований материалы направлены в ГБР.

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