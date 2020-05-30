В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что на этих выходных в Украине ожидается сильное ухудшение погодных условий, которое затронет восточные и северные регионы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По данным Укргидрометцентра, 30 мая ночью в восточных, днем в северных, Волынской, Ровенской, 31 мая в западных областях - значительные дожди", - говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели рассказали, что 30 мая в северных и западных районах Киевской области также ожидаются сильные осадки.

Напомним, последние выходные мая погода в Украине будет холодной и влажной, однако уже 31-го числа можно будет увидеть Солнце.

Как сообщала "Страна", на протяжении июня в Украине будет тепло, однако, по сравнению с маем, увеличится количество дождей и гроз. Также в первом месяце лета ожидается порывистый ветер.