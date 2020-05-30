Данные на утро 30 мая. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 23 204 человек
По состоянию на утро субботы, 30 мая, в Украине выявили уже 23 204 случая коронавируса. В это же время вчера сообщалось о 22 811 пациентах с Covid-19. За сутки в стране зафиксировали 393 новых пациента.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Так, по состоянию на 09:00 30 мая в Украине выявлено уже 23 204 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 696 летальных, 9 311 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 393 новых случая.
За последние 24 часа в стране выздоровели 377 человек, 17 пациентов с Covid-19 скончались.
Статистика распространения коронавируса в Украине по регионам на 30 мая:
- Винницкая область - 958 случаев;
- Волынская область - 887 случаев;
- Днепропетровская область - 933 случая;
- Донецкая область - 158 случаев;
- Житомирская область - 699 случаев;
- Закарпатская область - 1171 случай;
- Запорожская область - 440 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1379 случаев;
- Кировоградская область - 506 случаев;
- Киев - 2904 случая;
- Киевская область - 1556 случаев;
- Львовская область - 1619 случаев;
- Луганская область - 46 случаев;
- Николаевская область - 288 случаев;
- Одесская область - 883 случая;
- Полтавская область - 268 случаев;
- Ровенская область - 1680 случаев;
- Сумская область - 168 случаев;
- Тернопольская область - 1160 случаев;
- Харьковская область - 1025 случаев;
- Херсонская область - 178 случаев;
- Хмельницкая область - 432 случая;
- Черновицкая область - 3306 случаев;
- Черкасская область - 401 случай;
- Черниговская область - 159 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Также мы писали, что вчера в Киеве третий день подряд новых выздоровевших от коронавируса было больше, чем заболевших.