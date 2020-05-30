По состоянию на утро субботы, 30 мая, в Украине выявили уже 23 204 случая коронавируса. В это же время вчера сообщалось о 22 811 пациентах с Covid-19. За сутки в стране зафиксировали 393 новых пациента.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, по состоянию на 09:00 30 мая в Украине выявлено уже 23 204 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 696 летальных, 9 311 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 393 новых случая.

За последние 24 часа в стране выздоровели 377 человек, 17 пациентов с Covid-19 скончались.

Статистика распространения коронавируса в Украине по регионам на 30 мая:

Винницкая область - 958 случаев;

Волынская область - 887 случаев;

Днепропетровская область - 933 случая;

Донецкая область - 158 случаев;

Житомирская область - 699 случаев;

Закарпатская область - 1171 случай;

Запорожская область - 440 случаев;

Ивано-Франковская область - 1379 случаев;

Кировоградская область - 506 случаев;

Киев - 2904 случая;

Киевская область - 1556 случаев;

Львовская область - 1619 случаев;

Луганская область - 46 случаев;

Николаевская область - 288 случаев;

Одесская область - 883 случая;

Полтавская область - 268 случаев;

Ровенская область - 1680 случаев;

Сумская область - 168 случаев;

Тернопольская область - 1160 случаев;

Харьковская область - 1025 случаев;

Херсонская область - 178 случаев;

Хмельницкая область - 432 случая;

Черновицкая область - 3306 случаев;

Черкасская область - 401 случай;

Черниговская область - 159 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Также мы писали, что вчера в Киеве третий день подряд новых выздоровевших от коронавируса было больше, чем заболевших.