В Украине растет число заразившихся коронавирусом. Фото: "Страна"

По состоянию на утро субботы, 30 мая, в Украине выявили уже 23 204 случая коронавируса. В это же время вчера сообщалось о 22 811 пациентах с Covid-19. За сутки в стране зафиксировали 393 новых пациента. 

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, по состоянию на 09:00 30 мая в Украине выявлено уже 23 204 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 696 летальных, 9 311 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 393 новых случая.

За последние 24 часа в стране выздоровели 377 человек, 17 пациентов с Covid-19 скончались.

Статистика распространения коронавируса в Украине по регионам на 30 мая: 

  • Винницкая область - 958 случаев;
  • Волынская область - 887 случаев;
  • Днепропетровская область - 933 случая;
  • Донецкая область - 158 случаев;
  • Житомирская область - 699 случаев;
  • Закарпатская область - 1171 случай;
  • Запорожская область - 440 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1379 случаев;
  • Кировоградская область - 506 случаев;
  • Киев - 2904 случая;
  • Киевская область - 1556 случаев;
  • Львовская область - 1619 случаев;
  • Луганская область - 46 случаев;
  • Николаевская область - 288 случаев;
  • Одесская область - 883 случая;
  • Полтавская область - 268 случаев;
  • Ровенская область - 1680 случаев;
  • Сумская область - 168 случаев;
  • Тернопольская область - 1160 случаев;
  • Харьковская область - 1025 случаев;
  • Херсонская область - 178 случаев;
  • Хмельницкая область - 432 случая;
  • Черновицкая область - 3306 случаев;
  • Черкасская область - 401 случай;
  • Черниговская область - 159 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика коронавируса в Украине 30 мая. Скриншот: Телеграм-канал Минздрава

Статистика коронавируса в Украине 30 мая. Скриншот: Телеграм-канал Минздрава

Также мы писали, что вчера в Киеве третий день подряд новых выздоровевших от коронавируса было больше, чем заболевших.

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