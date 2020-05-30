В результате первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском отделе полиции, где двое силовиков изнасиловали женщину, уволены 10 человек. Всего проверка проводится в отношении 19 людей.

Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает пресс-служба полиции.

"Цель служебного расследования – установить причины и условия, которые способствовали этому преступлению. А главное – не допустить, чтобы такое повторялось. Полицейские, которые причастны к преступлению, будут нести наказание", — сказал он.

Также, по словам Небитова, виновников удалось оперативно задержать, а за охрану их кабинетов и вещественных доказательств взялось отвечать ГБР.

Напомним, "Страна" приводила жуткие подробности преступления полицейских из Кагарлыка, где двое полицейских пытали и насиловали в отделении 26-летнюю девушку.

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