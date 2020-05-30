Венгрия, которая должна была открыть пункты пропуска на границе с Украиной еще в пятницу, 29 мая, временно приостановила эту работу. Украина со своей стороны уже открыла четыре пункта пропуска.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Об открытии со своей стороны пунктов пропуска "Лужники", "Вилок", "Звонково" и "Косино" пограничники Мукачевского отряда проинформировали своих венгерских коллег. Но в ходе уточнения взаимодействия венгерская сторона сообщила, что откладывает открытие пунктов пропуска со своей стороны. О возобновлении работы пунктов пропуска венгерские пограничники сообщат дополнительно.

Ранее "Страна" писала, что на пешем переходе "Шегини-Медика" на украинско-польской границе - ожидаемый коллапс. За 10 дней после возобновления работы пешего перехода очередь "на выход" только растет.

Также мы публиковали список пунктов пропуска, которые открылись на границе с некоторыми европейскими странами в Украине.