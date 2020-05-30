В Миннеаполисе, где арестовали офицера полиции Дерека Човина, действия которого привели к смерти афроамериканца, из-за связанных со смертью мужчины протестов ввели комендантский час. А Пентагон приказал привести подразделения военной полиции в готовность для отправки на место протестов.

Об этом со ссылкой на Associated Press пишет РИА Новости.

Согласно информации источника агентства, солдатам из Форт-Брэгга в Северной Каролине и Форт-Драма в Нью-Йорке приказано быть готовыми к развертыванию в течение четырех часов, а солдатам из Форт-Карсона в Колорадо и Форт-Райли в Канзасе - в течение 24 часов.

Ранее мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил о введении в городе комендантского часа, он будет продолжаться все выходные с 20:00 до 6:00.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе полицейские арестовали темнокожего мужчину Джорджа Флойда, с которым очень грубо обращались. От полученных травм он скончался. После этого в городе начался бунт.

"Страна" подробно разбиралась, почему в США начался "черный майдан" с человеческими жертвами.

Также мы писали, что в Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за "черного майдана". Решение принял мэр города. Указ позволяет городским властям использовать силы Нацгвардии для поддержания порядка