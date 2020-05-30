На Донбассе продолжаются обстрелы. Фото: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

За сутки 29 мая на Донбассе противник 13 раз нарушил режим прекращения огня. 

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.

Так, сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции ООС неподалеку Богдановки и Невельского. У населенных пунктов Березово и Новотроицкое сепаратисты применили гранатометы, а вблизи Лебединского и Старогнатовки они, кроме гранатометов, использовали еще и крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Возле Авдеевки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку Луганского, противник неоднократно вел огонь по нашим военнослужащим из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Минометы калибра 82 мм агрессор применил у населенных пунктов Гладосово и Новгородское, а в окрестностях Крымского оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. По данным разведки, 29 мая наши воины ранили одного противника.

А вечером 29 мая из неподконтрольного Первомайска сепаратисты целенаправленно обстреляли участок разведения №2 Золотое из станковых противотанковых гранатометов. На участках разведения №1 и №3 режим тишины придерживался.

С начала текущих суток, 30 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Авдеевки, противник вел обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.

Сводка ООС 29 мая. Скриншот: Facebook/ Операция объединенных сил

Сводка ООС 29 мая. Скриншот: Facebook/ Операция объединенных сил

Напомним, 28 мая на Донбассе умер командир танковой бригады ВСУ Юрий Межаков.

Также мы писали, что, по данным ООН, более 80% жертв артобстрелов на Донбассе - мирные жители "ДНР" и "ЛНР".

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