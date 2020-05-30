За сутки 29 мая на Донбассе противник 13 раз нарушил режим прекращения огня.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.

Так, сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции ООС неподалеку Богдановки и Невельского. У населенных пунктов Березово и Новотроицкое сепаратисты применили гранатометы, а вблизи Лебединского и Старогнатовки они, кроме гранатометов, использовали еще и крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Возле Авдеевки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку Луганского, противник неоднократно вел огонь по нашим военнослужащим из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Минометы калибра 82 мм агрессор применил у населенных пунктов Гладосово и Новгородское, а в окрестностях Крымского оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. По данным разведки, 29 мая наши воины ранили одного противника.

А вечером 29 мая из неподконтрольного Первомайска сепаратисты целенаправленно обстреляли участок разведения №2 Золотое из станковых противотанковых гранатометов. На участках разведения №1 и №3 режим тишины придерживался.

С начала текущих суток, 30 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Авдеевки, противник вел обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, 28 мая на Донбассе умер командир танковой бригады ВСУ Юрий Межаков.

Также мы писали, что, по данным ООН, более 80% жертв артобстрелов на Донбассе - мирные жители "ДНР" и "ЛНР".